POL-IZ: 220401.3 Horst: Unbekannte dringen in Gerätehalle ein

Heide (ots) - In der Nacht zu heute ist es zu einem Brand eines Mülleimers in einem Mehrfamilienhaus in Heide gekommen. Das Feuer löschte ein Bewohner des Objektes, der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 200 Euro liegen. Gegen 02.00 Uhr vernahm einer der zahlreichen Bewohner des Hauses in der Landvogt-Johannsen-Straße die Geräusche eines ausgelösten Rauchwarnmelders. Bei einer Nachschau entdeckte der Mann in ...

