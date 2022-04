Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220401.1 Heide: Feuer in Mehrfamilienhaus

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es zu einem Brand eines Mülleimers in einem Mehrfamilienhaus in Heide gekommen. Das Feuer löschte ein Bewohner des Objektes, der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Gegen 02.00 Uhr vernahm einer der zahlreichen Bewohner des Hauses in der Landvogt-Johannsen-Straße die Geräusche eines ausgelösten Rauchwarnmelders. Bei einer Nachschau entdeckte der Mann in der Gemeinschaftsküche einen brennenden Abfallbehälter und löschte diesen mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Durch den Brand entstand in der Küche ein leichter Sachschaden. Alle Mieter des Hauses konnten in ihren Unterkünften verbleiben.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Aktuell halten die Beamten eine technische Ursache für unwahrscheinlich, die Ermittlungen zu den Umständen des Feuers dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell