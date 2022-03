POL-IZ: 220331.3 Wacken: Einbruch am Kindergarten

Elskop (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in Elskop heimgesucht, während die Bewohner schliefen. Was die Täter insgesamt stahlen, ist bis jetzt unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Dienstag, 20.45 Uhr, bis Mittwoch, 04.00 Uhr, drangen Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Haus in der Dorfstraße ein. ...

mehr