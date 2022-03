Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220331.2 Elskop: Einbrecher kommen in Anwesenheit der Bewohner

Elskop (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in Elskop heimgesucht, während die Bewohner schliefen. Was die Täter insgesamt stahlen, ist bis jetzt unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 20.45 Uhr, bis Mittwoch, 04.00 Uhr, drangen Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Haus in der Dorfstraße ein. Zu dem Zeitpunkt schliefen die Bewohner bereits - sie bemerkten die nächtlichen Eindringlinge nicht. Tatsächlich fiel die Tat erst am Morgen auf - möglicherweise störte der Hausherr, der um 04.00 Uhr aufstand, die Einbrecher und schlug sie in die Flucht. Sie nahmen mindestens ein Schmuckstück mit und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Dorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

