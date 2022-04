POL-IZ: 220401.2 Glückstadt: Einbruch in Container

Wrist (ots) - Am Mittwochabend hat sich ein Autofahrer in Kellinghusen durch eine rasante Flucht einer Verkehrskontrolle entzogen. Seine Fahrt endete schließlich in Wrist an einem Baum - der Mann war betrunken und besaß keinen Führerschein. Kurz nach 23.00 Uhr entschloss sich eine Streife, An der Stör einen Audi zu kontrollieren. Die Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer zunächst und gab schließlich in der ...

mehr