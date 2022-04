Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220404.7 Wilster: Randalierer beschädigen Baustellenbeschilderung

Wilster (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Wilster die Beschilderung einer Baustelle am Friedhof entfernt und in einem Gewässer versenkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 11.45 Uhr, nahmen Unbekannte die Beschilderung einer Baustelle in der Straße Allee inklusive mehrerer Warnleuchten weg und warfen sie in den Wassergraben am Friedhof. Die Leuchten dürften dadurch einen Defekt erlitten haben, die Schadenshöhe ist noch unklar.

Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich mit der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 922710 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell