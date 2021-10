Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 19.10.2021, 06:27 Uhr, in Vienenburg: Ein 32jähriger Fahrer eines VW Golf befährt die L 518 aus Oker kommend in Richtung Vienenburg. Bei Erreichen der mit Kreisverkehr geregelten Kreuzung mit der Einmündung zur Glück-Auf-Straße in Vienenburg verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, überfährt die dortige Verkehrsinsel und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kommt das Fahrzeug auf einem angrenzenden Firmenparkplatz zum Stehen. Der 32jährige Fahrer verletzt sich leicht. Sein 27jähriger Mitfahrer wird schwer verletzt in das Krankenhaus Goslar gebracht. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Dienstag, den 19.10.2021, 20:15 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw Mercedes in Bad Harzburg durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angehalten und kontrolliert. Während des Überprüfung des 23jährigen Mannes aus Bad Harzburg stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen deuteten. Der anschließend durchgeführte Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss.

