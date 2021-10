Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslar Innenstadt und Georgenberg

Goslar (ots)

Mehrere Raubstraftaten und Einbruchsversuche im Bereich Georgenberg

Im Verlauf des Abends des 19.10.21 kam es im Stadtgebiet Goslar und überwiegend im Stadtteil Georgenberg zu insgesamt drei Raubüberfällen, sowie drei weiteren versuchten Einbrüchen.

Zunächst betrat gegen 19.55 Uhr eine männliche Person in der Innenstadt eine Spielhalle in der Bäckerstr. Er forderte unter Vorhalt eines Messers von der Bediensteten die Aushändigung von Bargeld.

Als die 38-jährige Mitarbeiterin dies verweigerte, verließ der Mann die Spielhalle wieder.

Gegen 21.55 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Hotelzimmer in der Straße Krugwiese.

Nachdem der dort anwesende 22-jährige Hotelgast aus Dänemark vergeblich versuchte, den Mann aufzuhalten und dann aus dem Zimmer flüchtete, wurde durch den Täter das Zimmer durchwühlt und einen Wertgegenstand entwendet. Nach Opferangaben habe der Mann ein Messer bei sich gehabt.

In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang wurde der Mann nochmals durch einen Zeugen auf einem Balkon im 1. OG des Hotels gesehen. Auf diesen war er mit vorgefundenen Hilfsmitteln gestiegen. Als der Täter sich entdeckt fühlte, verließ er den Balkon wieder.

Gegen 22.45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter nach Überklettern eines rückwärtigen Wintergartenbereiches auf den Balkon einer Doppelhaushälfte in der Straße Grummetwiese.

Dort versuchte er vergeblich, die Balkontür aufzuhebeln, und verließ das Grundstück wieder, währenddessen sich das Eigentümerehepaar im Erdgeschoss des Hauses aufhielt.

Gegen 23.45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Jürgenfeld zu verschaffen. Er klopfte an der Balkontür, worauf diese durch das Opfer geöffnet wurde.

Der Mann zeigte ein Messer vor und forderte Bargeld. Es gelang dem 71-jährigen Hausbewohner jedoch, den Mann wieder auszusperren, worauf dieser anschließend flüchtete.

Am 20.10.21, gegen 00:30 Uhr wurde durch einen 49-jährigen Goslarer gemeldet, dass versucht worden sei, das Tor seiner Garage in der Straße Am Jürgenfeld aufzubrechen.

Der zeitliche und örtliche Zusammenhang, die Vorgehensweise sowie die ähnlich lautende Beschreibung des Tatverdächtigen deuten nach derzeitigem Ermittlungsstand daraufhin, dass es sich bei sämtlichen Taten um den gleichen Täter handeln dürfte.

Die jeweils eingeleiteten Fahndungen im Nahbereich führten nicht zum Ergreifen des Tatverdächtigen.

Im Rahmen der weiterführenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde bereits eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, die die Aufklärung der Taten priorisiert vorantreiben soll.

Aufgrund des beschriebenen auffälligen Verhaltens besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass der Tatverdächtige auch anderen nicht tatbeteiligten Personen im Verlauf des Abends aufgefallen ist.

Das für die Bearbeitung zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet daher Personen, die gestern in den Abendstunden im Stadtteil Georgenberg, bzw. in der Bäckerstraße verdächtig wirkende Beobachtungen gemacht haben oder sonst möglicherweise Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Unabhängig von einem der hier beschriebenen Fälle bittet die Polizei vor dem Hintergrund der "dunklen Jahreszeit" darum, Hauseingangstüren nicht leichtfertig zu öffnen, und sich möglichst vorher zu vergewissern, wer vor der Tür steht und was der Grund des Besuchs ist.

Weitere Informationen dazu gibt es unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Die dort zum Thema Haustürbetrug aufgeführten Verhaltenstipps sind generell auf das Öffnen der Haustür anwendbar.

-Lüdke, KHK-

