POL-HI: Schneller Fahndungserfolg nach Diebstahl von alten Dachrinnen

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Salzgitter (web) - Am heutige Tage, gegen 12:20 Uhr, fuhr der Eigentümer eines Dachdeckerbetriebes aus Lamspringe auf sein Firmengrundstück und stellte dabei fest, dass zeitgleich ein ihm unbekanntes Fahrzeuges das Grundstück verließ.

Da es sich augenscheinlich um sogenannte "Schrotthändler" gehandelt haben könnte, wurde vom Eigentümer und Geschädigten unmittelbar ein entsprechender Altmetallcontainer überprüft. Die Überprüfung ergab, dass alte Dachrinnen unberechtigt aus dem Container entnommen worden waren. Eine erste Schätzung ergab ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Der Eigentümer selbst informierte daraufhin sofort mehrere Schrott- und Recyclinghöfe im Umkreis, mit der Bitte, auf verdächtige Fahrzeug zu achten.

Kurz darauf meldete sich ein Schrott- und Recyclinghof aus Salzgitter. Dieser hatte die Täter zwar abgewiesen, wusste jedoch wo diese es als nächstes versuchen wollten.

Der Gesch. informierte die Polizei in Bad Salzdetfurth, welche sich umgehend mit den Kollegen in Salzgitter in Verbindung setzte. Das gesuchte Fahrzeug, ein roter Mercedes Sprinter, wurde zunächst knapp verpasst. Auf dem Rückweg zur Dienststelle fuhr das Fahrzeug jedoch plötzlich vor den Kollegen aus Salzgitter und konnte entsprechend angehalten werden.

Die Ladefläche war bis oben hin mit alten Dachrinnen gefüllt. Die Beamten der Polizei in Salzgitter nahmen die beiden Insassen zunächst in polizeiliches Gewahrsam und informierten die Beamten der Polizei in Bad Salzdetfurth.

Der genutzte Sprinter (samt Diebesgut) wurde sichergestellt. Die 19 und 25-jährigen Beschuldigten (beide Wohnhaft in Salzgitter) wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl eingeleitet. Ob beide Personen für weitere Taten in Frage kommen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

