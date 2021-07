Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Groß Düngen (web) - Am heutigen Tage, gegen 16:35 Uhr, kam es auf der B 243, in Groß Düngen, am Abzweig Rtg. Klein Düngen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 51jährige Fahrer (aus Hildesheim) eines LKW Muldenkippers befuhr die Klein-Düngener-Straße aus Rtg. Klein Düngen kommend und wollte nach rechts auf die B 243 in Rtg. Hildesheim abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 22jähriger Radfahrer die B 243 aus Rtg. Hildesheim kommend und wollte auf dem Geh-/ Radweg weiter in Rtg. Wesseln fahren. Der Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen den 22jährigen Hildesheimer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und blieb schwerverletzt vor Ort liegen. Diverse Verkehrsteilnehmer hielten sofort an und kümmerten sich vorbildlich um den Radfahrer. Kurze Zeit später übernahmen eine Rettungswagenbesatzung und ein Hildesheimer Notarzt die Versorgung des Verletzten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde nach kurzer Zeit auch der Rettungshubschrauber Chr. Niedersachsen nachgefordert. Zur Ladung des Hubschraubers wurde die Einmündung der B 243 vollgesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach der weiteren medizinischen Versorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber der Medizinischen Hochschule Hannover zugeführt (aktuell keine Lebensgefahr).

Das genutzte Mountainbike wurde durch den Unfall zerstört (ca. 800 Euro Schaden). Am Lkw entstand kein Schaden.

Neben zwei Streifen der Polizei in Bad Salzdetfurth waren auch eine Streife der Autobahnpolizei Hildesheim, ein Rettungswagen, ein Notarztwagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Vollsperrung wurde gegen 17:45 Uhr aufgehoben. Die Normalisierung des Verkehrs nahm noch einige Zeit in Anspruch.

