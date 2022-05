Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbörse aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Montag (30.05.2022) aus einem Auto, das an der Wunnensteinstraße geparkt war, einen Geldbeutel erbeutet. Die Täter schlugen im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr das Seitenfenster ein und erbeuteten die Geldbörse sowie zirka 300 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

