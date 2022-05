POL-KA: (KA) Bruchsal - Betrunkener Autofahrer fährt gegen Garage

Karlsruhe (ots) - Vor einem Einkaufsmarkt in der Waldstadt wurde am Donnerstagmorgen Sperrmüll offenbar mutwillig angezündet. Ein Übergreifen auf das Leergutlager konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch einen Zeugen wurde gegen 1 Uhr am Donnerstagmorgen ein Brand vor einem Einkaufscenter in der Lötzener Straße gemeldet. Kurz vor dem Eintreffen der ...

