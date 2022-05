Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Betrunken und ohne entsprechenden Fahrerlaubnis auf Moped unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein 22-Jähriger Zweiradfahrer war am Mittwochabend betrunken und ohne entsprechende Fahrerlaubnis in Neudorf unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Fahrer gegen 21.40 Uhr auf der Straße Am Bruhrain, da ihnen das Fahrzeug aufgrund eines defekten Rücklichts aufgefallen war. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille. Außerdem stellten die Ordnungshüter fest, dass er nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. In der Folge brachten sie ihn zur Dienststelle, wo der junge Mann eine Blutprobe abgeben musste.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell