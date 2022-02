Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Falkenstein (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagmittag wurde in der Friedhofstraße in Falkenstein gegen 11 Uhr ein PKW kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 58-jährige Fahrer aus dem Donnersbergkreis nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gleiches blüht der Halterin des PKW, welche die Fahrt gestattet hat. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell