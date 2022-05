Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ladendetektiv erkennt mutmaßlichen Dieb wieder

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein Ladendetektiv erkannte am Dienstag einen Mann wieder, der in den vergangenen zwei Wochen wiederholt hochwertige Drogerieartikel in Karlsruher Läden entwendet haben soll. Der 33-jährige Beschuldigte wurde von dem Ladendetektiv in einer Parfümerie entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Tatverdächtigen neben mutmaßlichem Diebesgut auch Werkzeug sicher, mit dessen Hilfe der Mann vermutlich Diebstahlsicherungen und Etiketten entfernt hatte. Der Diebstahlschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Heike Umminger, Pressestelle

