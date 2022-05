POL-KA: (KA) Bruchsal - Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Philippsburg ein. Sie wurden offenbar von einer Alarmanlage vertrieben. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher und bohrten ein kleines Loch in eine Holztür. Dadurch gelangten sie ins Haus, wo sie jedoch von ...

mehr