POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbrecher durch Alarmanlage vertrieben

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Philippsburg ein. Sie wurden offenbar von einer Alarmanlage vertrieben.

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher und bohrten ein kleines Loch in eine Holztür. Dadurch gelangten sie ins Haus, wo sie jedoch von einer Alarmanlage gestoppt wurden. Nach den derzeitigen Ermittlungen flüchteten die sogenannten "Fensterbohrer", ohne etwas gestohlen zu haben.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

