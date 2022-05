Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leicht verletzter Radfahrer nach Unfall mit Pkw

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen wurde ein 58-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr war ein 68-Jähriger Hyundai-Fahrer auf der Knielinger Allee in südliche Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Paul-Lust-Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des auf dem Radweg fahrenden Radfahrers. Bei der anschließenden Kollision wurde der 58-Jährige leicht verletzt und durch herbeigeeilte Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Einen Helm trug er nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf geschätzte 500 Euro.

