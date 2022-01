Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Schwangeren

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am 22.01.2022 gegen 22.30 Uhr kam es im Willy-Brandt-Ring in Worms zu einem Verkehrsunfall, als eine 22-jährige Autofahrerin aus Mannheim die ihr entgegenkommende, bevorrechtigte, schwangere 28-jährige Autofahrerin aus Worms beim Linksabbiegen übersah und ihr so die Vorfahrt nahm.

Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte glücklicherweise fest, dass die schwangere 28-Jährige, sowie ihre 1-jährige, ebenfalls im Fahrzeug befindliche Tochter, nicht verletzt wurden. Insgesamt entstand bei dem Unfall schätzungsweise 1.300 EUR Sachschaden. Auch die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell