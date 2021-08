Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenraub am Zentralen Omnibusbahnhof - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Eine 61-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag (18.08.2021) Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Die Hagenerin hielt sich gegen 16.00 Uhr an einer Bushaltestelle am Zentralen Omnibusbahnhof (Graf-von-Galen-Ring) auf. Plötzlich ist ein unbekannter Mann von hinten gekommen und hat der Frau ihre Handtasche von der Schulter gerissen. Die 61-Jährige hat sich gegen den Angriff gewehrt und ist dabei zu Fall gekommen. Bei dem Sturz sind das Handy und die Geldbörse der Frau auf die Straße gefallen. Der unbekannte Täter hob die beiden Gegenstände auf. Aus der Geldbörse entnahm er das Bargeld. Im Anschluss warf der Unbekannte die Geldbörse wieder auf die Straße und flüchtete mit Handy sowie Bargeld in Richtung Schwenke. Unbekannte Passanten halfen der 61-Jährigen wieder auf. Diese blieb unverletzt. Im Anschluss fuhr die Frau mit dem Bus nach Hause und alarmierte von dort aus die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme konnte die Hagenerin den Täter sehr detailliert beschreiben: Zirka 35 Jahre alt, zirka 170 cm groß, auffallend stahlblaue Augen, blonde Haaren, offensichtlich Deutscher, bekleidet mit grauem T-Shirt, schwarzem Sweater mit Aufdruck, schwarzer Hose, schwarzen Schuhe, schwarzer Kappe, der Täter hat deutlich erkennbare Hautunreinheiten bzw. Hautflecken. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Person regelmäßig im Bereich des Hauptbahnhofes aufhält. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und zum Täter werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell