Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ulm (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei in der Ulmer Römerstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Er war in auffälliger Weise in Schlangenlinien gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Maucher) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0371856)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell