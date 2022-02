Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sporthalle wird Raub der Flammen - Steinheim am Albuch

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Wentalhalle in Steinheim am Albuch ein Brand ausgebrochen. Das Feuer wurde gegen 04:40 Uhr der Feuerwehr und der Polizei gemeldet. Als die Einsatzkräfte an der Halle in der Jahnstraße eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Jedoch konnte nicht verhindert werden, dass die Sporthalle komplett niederbrannte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Millionen Euro. Aktuell ist die Brandursache noch völlig unklar. Spezialisten des Polizeipräsidiums Ulm haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

