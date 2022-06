Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: neue Erkenntnisse zum Brand mit Todesfolge am vergangenen Pfingstmontag

Viersen-Süchteln (ots)

Wie wir in unserem Bericht Nummer 493 bereits berichteten, kam es am 06.06.2022 zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der "Rheinstraße" in Viersen-Süchteln. Bei der vor Ort tot aufgefunden Person handelte es sich um den 34-jährigen Bewohner der Wohnung im Dachgeschoss. Nach jetzigem Stand werden Fremdeinwirkungen und technische Defekte ausgeschlossen. Die Ermittlungen wegen der genauen Brandursache dauern noch an. /AM (504)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell