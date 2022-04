Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Weißer Fiat 500 mit Ahauser Kennzeichen entwendet

Ahaus (ots)

Nachdem Fiat 500-Diebstähle im Grenzgebiet zu den Niederlanden vor einigen Monaten häufig vorgekommen waren, war es lange Zeit ruhig um das kleine italienische Auto. Nun schlugen Täter in Ahaus erneut zu. In dem Wohngebiet Scharfland entwendeten Unbekannte einen weißen 500er mit roten Rallyestreifen sowie roten Außenspiegeln. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 21.00 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand greifen die Autodiebe in die Elektronik des Wagens ein. So nimmt das Umfeld nichts von dem Autodiebstahl wahr. Nicht selten hatten die Täter zur Geschäftszeit auf belebten Parkplätzen vor Verbrauchermärkten zugeschlagen. Mechanische Wegfahrsperren machen es den Dieben schwerer, an das begehrte Gut zu kommen. Sichern Sie Ihr Fahrzeug zusätzlich. Für rund 30 Euro sind bereits Lenkradsicherungen im Fachhandel zu erwerben.

Die Vielzahl von Diebstahlsdelikten rund um den Fiat 500 wird deutlich, wenn Sie auf diesen Link klicken: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843?search=fiat+500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell