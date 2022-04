Schöppingen (ots) - In der Zeit von Freitag, 20.45 Uhr, bis Samstag, 13.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw und richtete dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Der blaue Hyundai I20 hatte in einer Parkbucht an der Straße "Pickbreite" gestanden und wurde hinten links beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die ...

