POL-BOR: Gronau - Einbruch in Rohbau

Bocholt (ots) - Diverse Hebelspuren an einer Firmeneingangstür zeugten von dem Vorhaben bisher unbekannter Einbrecher. Die Unbekannten hatten sich in einem Treppenhaus am Ostwall an der Sicherheitstür erfolglos zu schaffen gemacht. Die Schäden wurden am Freitag gegen 12.00 Uhr entdeckt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

