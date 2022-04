Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Fahrbahn abgekommen - Zwei Schwerverletzte

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Velen gegen 02:20 Uhr die Marbecker Straße von Borken kommend in Richtung Raesfeld. Im Verlauf einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf einem angrenzenden Feld kam der Wagen auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Zwei der vier Mitfahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine 17-Jährige aus Raesfeld wurde mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht. Einen 21-Jährigen aus Rhede brachten die Rettungskräfte in ein Borkener Krankenhaus. Der Fahrzeugführer sowie eine 20-jährige Mitfahrerin und ein 29-jähriger Mitfahrer (beide aus Borken) blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,8 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell