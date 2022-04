Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto überschlägt sich

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr gegen 00:45 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Gronau die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Kreisverkehr Ochtruper Straße. In Höhe des Kreisverkehrs verlor er auf trockener Straße die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Bordstein, hob mit dem Wagen ab und stieß zunächst gegen zwei Betonkübel. Im weiteren Verlauf der Ochtruper Straße kollidierte das Auto noch mit zwei Straßenbäumen. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand. Rettungskräfte konnten den verletzten Mann aus dem Autowrack befreien und brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus. Da die Atemluft des 28-Jährigen nach Alkohol roch, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um eine Alkoholkonzentration im Blut exakt nachweisen zu können.

