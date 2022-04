Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Wichtiger Zeuge nach Verfolgungsfahrt in Ahaus gesucht - Tatverdächtige festgenommen

Ahaus (ots)

Am Donnerstagabend (17.3., 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr) ist es im Bereich Haus Alstätte zu einer Verfolgungsfahrt zwischen zwei 28 und 37 Jahre alten Männern aus Coesfeld und zwei Zollbeamten aus Münster gekommen. Ein unbekannter Autofahrer, der den Vorfall möglicherweise beobachtet hat, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht ihn nun als wichtigen Zeugen. Der 28-jährige Fahrer war mit seinem 37-jährigen Beifahrer in einem VW Tiguan in Richtung Münster unterwegs, als die Zollbeamten die beiden im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle stoppen wollten. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte den Wagen und flüchtete. Die Zollbeamten nahmen die Verfolgung auf. An der Straße Alstätter Brook hielt der Tatverdächtige an, sein Beifahrer stieg aus und ergriff die Flucht. Die Zollbeamten schnitten dem Autofahrer den Weg ab und forderten den Coesfelder zum Aussteigen auf. Der 28-Jährige beschleunigte und fuhr direkt auf den neben seinem Fahrzeug stehenden Beamten zu. Um eine Kollision zu verhindern, beschädigte der Zollbeamte den Wagen des Mannes durch einen Schuss aus der Dienstwaffe. Der Fahrer setzte zurück, wendete und fuhr in Richtung Niederlande davon. Kurz hinter der Landesgrenze kam der beschädigte Wagen des Flüchtigen zum Stillstand, der 28-Jährige ließ sich widerstandslos von niederländischen Polizisten festnehmen. Dank intensiver Ermittlungen gelang es kurze Zeit später auch den flüchtigen Beifahrer festzunehmen. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Im Bereich des Alstätter Brooks hielt sich während des Einsatzes ein unbekannter Zeuge in einem Golf mit Borkener Kennzeichen auf. Möglicherweise hat er das Geschehen beobachtet und kann sachdienliche Hinweise liefern. Die Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell