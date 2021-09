Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit über zwei Promille will sich Blutprobe nicht entnehmen lassen

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.09.2021) rief eine Verkehrsteilnehmerin die Polizeileitstelle an. Sie beobachtete einen PKW, der in Schlangenlinien über die Berliner Straße in Richtung Haspe fuhr. Dabei rollte der Wagen immer wieder in den Gegenverkehr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das verdächtige Fahrzeug in der Steinstraße antreffen und dem 32-Jährigen Anhaltesignale geben. Nach einigen Versuchen schaffte es der Mann, seinen Skoda zum Stillstand zu bringen. Als er ausstieg, schwankte er und war auffallend distanzlos. Obwohl er behauptete, lediglich drei Bier getrunken zu haben, zeigte ein Alkoholtest einen Wert von fast zwei Promille an. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Dort war der Mann mit den Maßnahmen plötzlich nicht mehr einverstanden. Als die Blutprobe durch eine Ärztin entnommen werden sollte, mussten die Polizisten den 32-Jährigen festhalten. Gegen ihn wird jetzt eine Anzeige vorgelegt. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. (hir)

