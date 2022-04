POL-BOR: Gescher - Aufgefahren

Gronau (ots) - In der Nacht zum Samstag befuhr gegen 00:45 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Gronau die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Kreisverkehr Ochtruper Straße. In Höhe des Kreisverkehrs verlor er auf trockener Straße die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Bordstein, hob mit dem Wagen ab und stieß zunächst gegen zwei Betonkübel. Im weiteren Verlauf der Ochtruper Straße kollidierte das Auto ...

