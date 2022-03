Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fünf Verletzte nach Brand auf einem Balkon

Gummersbach (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf dem Leibel" in Niederseßmar sind am Samstag (19. März) fünf Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand gegen 12:45 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Vier Ersthelfer, die dabei halfen die Bewohner des Hauses in Sicherheit zu bringen, kamen mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in ihrer Wohnung, erlitt jedoch einen Schock und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Ein 23-jähriger Mann, der zum Brandzeitpunkt in der betroffenen Wohnung aufhältig war, blieb unverletzt. Die Brandermittlungen dauern an.

