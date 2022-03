Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Einbruch - Hinweise zu tatverdächtigem Pärchen gesucht

Gummersbach (ots)

Am Freitagmorgen (18. März), in der kurzen Zeit zwischen 8:15 Uhr und 8:35 Uhr, haben sich Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus in Frömmersbach verschafft. Die Eindringlinge hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie die Schubladen und Schränke in fast jedem Zimmer und verteilten den Inhalt der Schränke auf dem Boden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Aufmerksame Nachbarn hatten ein Pärchen beobachtet, das zur Tatzeit das Grundstück betreten und nach etwa 20 Minuten wieder verlassen hatten. Dabei soll es sich um einen etwa 27 bis 33 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war etwa 1,70 - 1,75 m groß, schlank, hatte kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Er war in Begleitung einer gleichaltrigen und gleichgroßen Frau, sie war von normaler bis kräftiger Statur, hatte dunkle wellige kinnlange Haare und war ebenfalls dunkel gekleidet. Ebenfalls am Freitag ist in Lieberhausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Im Tatzeitraum zwischen 7:30 Uhr und 15:45 Uhr verschafften sich Einbrecher durch eine eingeschlagene Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Pernzestraße. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell