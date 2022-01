Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Dieb in flagranti ertappt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag in der Fabrikstraße einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat erwischt. Kurz nach 15 Uhr fiel den Beamten ein 22-Jähriger auf. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt. Als die Polizisten den Verdächtigen zur Rede stellten, machte er sich gerade an einem Auto zu schaffen. Der Pkw war offensichtlich unverschlossen. Aus dem Wagen entwendete der Mann Münzen, die er beim Erblicken der Einsatzkräfte sofort fallen ließ. Der Verdächtige wurde durchsucht. Weiteres mutmaßliches Diebesgut kam jedoch nicht zum Vorschein. Die verständigte Fahrzeughalterin bestätigte, dass aus ihrem Auto Geld fehlte. Der zweistellige Betrag konnte der Frau wieder ausgehändigt werden. Gegen den 22-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

