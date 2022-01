Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 33-Jähriger sucht Konfrontation

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Mann am Dienstag in einem Möbelhaus am Opelkreisel eingehandelt. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil der Kunde im Kassenbereich randalierte und auch einen Mitarbeiter angriff.

Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass der Mann zunächst mit einer Kassiererin in Streit geraten war, nachdem diese ihn aufgefordert hatte, seine Mund-Nasen-Bedeckung wieder aufzusetzen. Er habe lauthals herumgeschrien und den Geschäftsbetrieb aufgehalten.

Als er sich anschließend beim Vorgesetzten beschweren wollte, sei er wieder aggressiv und laut geworden und habe die Mitarbeiter auch beleidigt. Dem Mann wurde ein Hausverbot erteilt und er sollte nach draußen begleitet werden, wobei er weiterhin die Konfrontation mit dem Personal suchte.

Auch gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der 33-Jährige aufbrausend und aggressiv. Wiederholten Aufforderungen, den Mindestabstand einzuhalten, kam er nicht nach. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Beleidigung, Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln und Belästigung der Allgemeinheit, dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell