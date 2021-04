Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang beim Vorbeifahren

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch den 07.04.21 gg. 15:03 Uhr, streifte eine 17-jährige Fahrzeuglenkerin, die im Rahmen des begleitenden Fahrens unterwegs war, einen Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines SB-Marktes in der Freiburger Straße geparkt war. Es entstand ein Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von ca. 4.500 Euro.

