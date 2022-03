Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit Motorrad kollidiert

Wipperfürth (ots)

Am Samstagmittag (19. März), gegen 14 Uhr fuhr eine 22-jährige Marienheiderin mit ihrem grauen BMW auf der B506 aus Wipperfürth kommend in Richtung Kreuzung K14. Dort bog sie nach rechts ab. Eine 49-jährige Motorradfahrerin aus Hilden kam von der Dorfstraße und fuhr ebenfalls auf die K14. Sie befand sich hinter der BMW-Fahrerin. Nach ihren Angaben fuhr die 22-Jährige sehr langsam und es schien als würde sie telefonieren. Die Motorradfahrerin setzte nach einer Verkehrsinsel zum Überholen an. In diesem Moment geriet die 22-jährige BMW-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit der überholenden Motorradfahrerin. Diese verletzte sich bei dem Sturz leicht. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

