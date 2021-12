Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei und Staatsanwaltschaft geben weitere Details zum tödlichen Verkehrsunfall in der Schillerstraße bekannt

Mainz (ots)

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall von Samstag, 27.11.2021 in der Schillerstraße in Mainz, dauern weiterhin an.

Der Polizei liegen mittlerweile Videoaufzeichnungen vor, welche die Unfallsituation zum Teil zeigen. Am Bus wurden Spuren gesichert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ist eine Obduktion an dem tödlich Verletzten durchgeführt worden, deren Ergebnisse vorliegen.

Zur detaillierten Beurteilung des gesamten Unfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft Mainz ein vollumfängliches Gutachten in Auftrag gegeben. Die abschließenden Ergebnisse stehen noch aus und werden - wie die am Bus gesicherten Spuren, das Videomaterial und die Obduktionsergebnisse in das Ermittlungsverfahren einfließen. Für den Fahrer des Busses hat sich ein Rechtsanwalt als Verteidiger bestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell