POL-GM: 171121-908 Alkoholisiert mit Pkw überschlagen und verletzt.

Marienheide (ots)

Auf der Schlossstraße, in Höhe des Sägewerks, ist am Mittwoch, 17. November, gegen 16:00 Uhr, ein 76jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der Marienheider befuhr die Schlossstraße zuvor in Richtung Gummersbach-Berghausen und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Verunfallten festgestellt. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Es entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt.

