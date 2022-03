POL-GM: Polizei sucht Unfallverursacher

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Hückeswagen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Weststraße in Hückeswagen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Bei dem Unfall war ein silberfarbener VW Passat am hinteren, rechten Kotflügel stark beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 14.00 Uhr am Donnerstag (17. März) und 7.00 Uhr am Freitagmorgen auf dem rechten Parkstreifen der Weststraße, direkt im Anschluss an die Einmündung mit der Bergstraße, geparkt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

