Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kradfahrer nach Sturz schwerverletzt

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Samstag (19. März) ein 17-jähriger Zweiradfahrer bei einem Unfall auf der Uelfe-Wuppertal-Straße zugezogen. Der 17-jährige Wuppertaler fuhr um 16:45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L414) in Richtung Dahlhausen. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

