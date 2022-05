POL-GM: Metalldiebstahl von Baustellengelände

Radevormwald (ots) - Ein 56-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitag (13. Mai) bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Bochumer fuhr um 11:35 Uhr mit seiner blauen Suzuki auf der K 6 aus Richtung Schwelm kommend in Fahrtrichtung Radevormwald. In Höhe Remlingrade, in einer engen Linkskurve, kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären ...

mehr