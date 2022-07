Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh: Unfall auf B 296 mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und einem Sachschaden von rund 90.000 Euro kam es am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr auf der Bundesstraße 296 bei Herrenberg-Kayh. Eine 33-jährige Opel-Fahrerin befuhr die B 296 in Richtung Herrenberg und wollte auf Höhe des Teilorts Kayh nach links in die Gipswerkstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Mercedes eines 83-Jährigen. In der Folge kam es beim Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 83-Jährige sowie seine beiden 80- und 76-jährigen Mitfahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, ebenso die 33-jährige Opel-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

