Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Umgang mit Dekowaffe führt zu Polizeieinsatz

Otterbach (ots)

Das Üben mit einer Dekowaffe hat am frühen Samstagabend in Otterbach zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein Anrufer meldete einen Mann, der in der Hauptstraße mit einer Langwaffe umherlaufen würde. Der Bereich wurde umgehend mit starken Kräften verschiedener Dienststellen angefahren. Eine ebenfalls in Otterbach befindliche Streife der US-Militärpolizei traf kurz darauf in der Nähe auf eine mehrköpfige Personengruppe, die mit nicht schussfähigen historischen Dekowaffen für eine Brauchtumsveranstaltung übten. Dass diese Vorbereitungen zu einem Polizeieinsatz führen könnte, war für die einsichtigen Männer nicht vorstellbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell