Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220425 - 0458 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 32-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 35-jähriger Fahrzeugführer hatte am Sonntag, den 24. April 2022, gegen 16.30 Uhr, sein Auto, einen VW, in der Kaiserstraße geparkt. Zusammen mit einem 24-jährigen Bekannten saß er gegenüber in einem Straßencafé. Dort wurde ihm der auf dem Tisch liegende Autoschlüssel entwendet, was der 35-Jährige zunächst nicht bemerkte. Allerdings bemerkte er, dass ein Unbekannter die Wagentür öffnete und das Auto durchsuchte. Die beiden Männer begaben sich daraufhin zu dem VW und versuchten, den Unbekannten festzuhalten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter Pfefferspray einsetzte. In diesem Moment kam eine Funkstreife hinzu und konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, festnehmen. Der 35-Jährige musste später mit Atemproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Beschuldigten konnten weder Diebesgut noch Kfz-Schlüssel aufgefunden werden. Am dem VW konnten an der hinteren Scheibe noch Spuren eines Aufbruchsversuches festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell