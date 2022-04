POL-F: 220424 - 0456 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Frankfurt (ots) - (fue) Am Donnerstag, den 21. April 2022, gegen 23.50 Uhr, befand sich eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto in der Waldschmidtstraße, in Höhe der Hausnummer 98. Dort trat ein bislang unbekannter Mann an ihren Pkw heran und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Zunächst gelang es der Geschädigten, den Exhibitionisten zum Weggehen zu bewegen. Nur wenige Augenblicke später zeigte er sich ihr ...

mehr