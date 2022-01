Polizeipräsidium Konstanz

Villingen-Schwenningen

Donaueschingen) Polizei klärt mehrere Unfallfluchten auf (27.01.2022)

Villingen-Schwenningen / Donaueschingen (ots)

Aufmerksame Bürger haben der Polizei bei der Aufklärung von drei Unfallfluchten am Donnerstag geholfen. In Donaueschingen beobachteten Zeugen einen Renault Megane, der auf einem Parkplatz einen abgestellten Fiat Panda streifte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern fuhr der Fahrer, bei dem es sich um einen 59-Jährigen aus Donaueschingen handelte, weiter. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf zuhause antreffen. Gegen 11 Uhr streifte ein 80-jähriger Honda Fahrer auf der Eichendorffstraße einen geparkten Ford Fiesta am Außenspiegel. Auch er fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Passanten konnten das Kennzeichen des Autos ablesen und der Polizei melden, die den Verantwortlichen schnell ermittelte.

In Villingen kam es gegen 17.30 Uhr auf der Bleichestraße zu einer Unfallflucht durch einen 69-jährigen Fiat Fahrer. Er streifte beim Abbiegen einen geparkten Alfa Romeo Mito. Dabei beschädigte er dessen Außenspiegel und eine Seitenscheibe, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand. Auch hier verhalfen Augenzeugen der Polizei zur Ermittlung des Unfallflüchtigen aus einer Nachbargemeinde.

Alle drei Unfallverursacher müssen nun mit einer empfindlichen Strafe wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen und außerdem für die verursachten Schäden aufkommen.

