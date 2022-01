Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte brechen Auto auf (27.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht ein auf der Vockenhauser Straße geparktes Auto aufgebrochen. Zwei Männer schlugen die Scheibe der Beifahrertüre eines auf einem Parkplatz abgestellten Opel Astra ein und gelangten so in den Innenraum, wo sie das Handschuhfach durchwühlten. Ohne etwas zu entwenden, flüchteten die Täter anschließend. Hinweise auf sie erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07721 601-0.

