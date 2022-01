Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Eßlingen) Lastwagenfahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis (27.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5944 zwischen Talheim und Eßlingen. Ein 46-jähriger Daimler Atega Fahrer konnte bei einer Überprüfung nur einen ausländischen Führerschein vorweisen, der nicht zum Fahren des benutzten 12-Tonners berechtigte. Die Polizei zeigte den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an, den Lastwagen musste er abstellen. Beim Halter ermitteln die Beamten ebenfalls da er in Verdacht steht, das Fahren ohne Führerschein zugelassen zu haben.

