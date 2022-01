Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Junger Mann schlägt Autoheckscheibe ein

Rottweil (ots)

Ein 21-Jähriger hat in der Krankenhausstraße am Donnerstagmorgen um 8 Uhr im Vorbeigehen unvermittelt die Heckscheibe eines geparkten Autos mit der Faust eingeschlagen. Zeugen hatten die mutwillige Beschädigung beobachtet und die Polizei verständigt. Diese konnten die Identität des Mannes zwar ermitteln, aber dessen aktueller Aufenthalt nicht mehr feststellen. Wie hoch der Schaden an dem beschädigten Auto ist, steht noch nicht fest. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Den Besitzer des Autos hat die Polizei über den Vorfall informiert.

